Advierten dependencia en consumo e importación de maíz de EU

OAXACA, Oax. (EL UNIVERSAL).- Integrantes del Espacio Estatal del Maíz Nativo de Oaxaca advirtieron que la tendencia en México es el aumento de la dependencia con Estados Unidos en la importación de maíz transgénico y herbicidas.

En conferencia de prensa, explicaron que de las 43 millones de toneladas de maíz que se consumen anualmente en México, 23 millones se importan desde Estados Unidos de América y se prevé que esta dependencia incremente a partir de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

"Ahorita está la revisión del T-MEC y el maíz no está afuera, incluso los compañeros de Sinaloa dicen que no hay apoyo, porque Sinaloa es el granero del país, y los productores denuncian que no hay apoyo estatal ni nacional para fomentar la producción nacional.

"La tendencia es que entren más transgénicos y herbicidas y con esto aumentar la migración, porque al final es eso, cuando hay menos alimentos, hay menos producción en el campo y la gente tiene que emigrar".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras que los intentos por frenar el ingreso de maíz transgénico al país han quedado sólo en intentos. Por ejemplo, recordaron que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se trató de frenar el ingreso de 23 millones de toneladas a través de un decreto; pero, finalmente no se detuvo su ingreso bajo el argumento de que no había opciones para reemplazar esas toneladas de maíz, así como tampoco otras opciones de herbicidas.

"Con Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Agricultura era Víctor Villalobos, quien trabajaba antes con Alfonso Romo, que era de Bayer Monsanto, entonces al final del sexenio había la propuesta e incluso hubo un decreto para prohibir la entrada y producción de los transgénicos. Pero en el último tramo de su sexenio, se detuvo bajo el supuesto de que no había opciones para el maíz transgénico y herbicidas".

Incluso, recordaron que se habló de prohibir 34 agrotóxicos, pero que eran productos que estaban fuera del mercado.

Mauricio del Villar, quien forma parte del Espacio Estatal del Maíz Nativo de Oaxaca, aseguró que la política alimentaria en México está muy ligada a las grandes empresas y no hay restricciones a los alimentos que están dañando la salud de los mexicanos.

"En México se habla de que más o menos el 50 por ciento de los alimentos los traemos de fuera, peor la política pública sigue estando ligada a esa dependencia. Mucho del maíz que se importa es para el consumo de ganado, y que al final también se exporta. Entonces hay un control de estas empresas que mantienen el tema de los precios y que incluyen en los acuerdos internacionales y que México es un país muy importante".