Tormenta de nieve golpea el noreste de EU

Una potente tormenta de nieve azota el noreste de Estados Unidos, con fuertes nevadas y vientos, lo que ha provocado interrupciones generalizadas del transporte, la cancelación de aproximadamente 5 mil vuelos, cortes de electricidad y el cierre de cientos de escuelas.

Impacto en la comunidad

Cerca de 59 millones de personas se encuentran bajo alertas meteorológicas y se han declarado estados de emergencia en toda la región. Varios estados han impuesto restricciones o prohibiciones de viaje debido a la tormenta de nieve, mientras que miles de vuelos han sido cancelados.

Los meteorólogos indican que gran parte del noreste de Estados Unidos y las provincias marítimas de Canadá se verán afectadas desde el domingo por la noche hasta el lunes. Se espera que sea la tormenta del noreste más potente en casi una década para gran parte de la región, con nieve, vientos fuertes e inundaciones costeras.

Acciones de la autoridad

La cadena CNN informa que ya han caído 45 centímetros de nieve en partes del este de Pensilvania, mientras que las nevadas más intensas se han registrado en Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts.

Algunas zonas podrían recibir unos 60 centímetros de nieve antes de que la tormenta se aleje el lunes por la noche.

Se esperan ráfagas de viento de hasta 110 km/h, lo suficientemente fuertes como para derribar árboles y cables eléctricos, añade el medio, especificando que la tormenta azotará posteriormente la costa de Canadá. Otra ola de nieve se desplazará por el noreste de Estados Unidos el miércoles, cuando se forme una zona de baja presión, la llamada "Alberta Clipper".

Las escuelas de la ciudad de Nueva York permanecerán cerradas hoy y no habrá clases a distancia para los estudiantes, ya que la ciudad se enfrenta a su primera alerta de tormenta de nieve en casi una década. Las autoridades escolares públicas de la ciudad de Nueva York anunciaron que 13 edificios escolares estarán abiertos y se utilizarán como "centros de recepción".

Se adelanta que va a ser imposible desplazarse mañana en Nueva York y Long Island, según la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York. Las autoridades han advertido en X que "los fuertes vientos y la intensa nevada provocarán condiciones de nieve blanca" en el sur del estado de Nueva York. El Departamento de Transporte del estado dice: "Si puede trabajar de forma remota hoy, hágalo". "Quédese en casa y manténgase alejado de las carreteras. Si debe salir, reduzca la velocidad, manténgase alerta y #NoAmontoneElQuitanieves", escribe en otro mensaje.

Muchas escuelas en Massachusetts, Rhode Island, Pensilvania, Delaware, Connecticut y Nueva Jersey también permanecerán cerradas, aunque no se prevén cierres a nivel estatal. Mientras tanto, en Washington D. C., la alcaldesa Muriel Bowser anunció que las escuelas públicas abrirán "dos horas más tarde".

En Massapequa Park, un pueblo en la costa sur de Long Island, la nieve se acumula hasta las rodillas en las aceras sin pisar y la mayoría de los vehículos en la autopista Sunrise son quitanieves.

Más de 150 mil clientes de electricidad se encuentran sin suministro eléctrico en la región del Atlántico Medio. Los meteorólogos han advertido que los fuertes vientos y la intensa nevada de la tormenta probablemente derribarán algunos cables eléctricos, por lo que la situación energética se agravará.