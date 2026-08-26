Tornado arrasa un pueblo

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París, Fra.- Un tornado devastó una pequeña localidad del sur de Francia, dañó unas 300 viviendas, destruyó varios automóviles y dejó decenas de heridos.

El tornado azotó el pueblo de Pomas, una localidad de 1,000 habitantes, el lunes y los equipos de rescate continuaron la búsqueda entre las ruinas el martes, aunque hasta el momento no se han reportado personas desaparecidas. También se está evaluando la situación de las otras 200 para determinar si corren algún peligro de derrumbarse.

Uno de los trabajos más urgentes que se han empezado es cubrir los edificios de los que volaron muchas tejas para evitar que sufran por precipitaciones que pudieran llegar.

Las autoridades dijeron que 39 personas resultaron heridas. Alain Bucquet, jefe de la oficina del gobierno local, dijo más tarde que 20 de ellas fueron hospitalizadas y que ninguna se encontró en estado crítico. Se han abierto centros de alojamiento de emergencia para reubicar a los residentes.

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Bucquet informó que la escuela de Pomas quedó parcialmente destruida, pero aseguró a los residentes que los niños del pueblo podrán asistir a clases en municipios cercanos a partir del primer día del año escolar en septiembre.

En el departamento de Aude, que es más extenso, unos 1,400 hogares seguían sin electricidad el martes por la mañana.

La región estaba bajo alerta por tormentas eléctricas en ese momento y en una estación meteorológica cercana se registraron ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora (60 millas por hora). La tercera etapa de la carrera ciclista Vuelta a España, que se disputó el lunes en el sur de Francia, se suspendió debido al granizo.

Según Meteo France, la agencia meteorológica nacional, cada año se producen unas cuantas decenas de tornados en Francia, la mayoría de baja intensidad.