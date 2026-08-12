logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trump anuncia salida de Karoline Leavitt, secretaria de prensa

Trump destacó la confianza en Leavitt y anunció que seguirá como asesora externa y voz influyente en el Partido Republicano.

Por AP

Agosto 12, 2026 03:54 p.m.
A
Trump anuncia salida de Karoline Leavitt, secretaria de prensa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la persona más joven en ocupar el cargo, dejará el puesto a finales de mes, anunció el presidente Donald Trump el miércoles.

      Leavitt, de 28 años, regresó hace poco a la Casa Blanca tras tomarse una breve licencia por el nacimiento de su segundo hijo en mayo.

      Leavitt, quien trabajó como asistente de prensa durante el primer paso de Trump por la Casa Blanca, ha sido una de las defensoras más visibles del movimiento "Make America Great Again" de Trump. El presidente republicano la describió como una de sus "asesoras de mayor confianza" en una publicación en redes sociales en la que anunció su salida.

      Trump manifestó que Leavitt "dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia, una decisión que entiendo y respeto totalmente. Karoline pasará ahora a ser una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano, mientras trabajamos para desafiar a la Historia y ganar de manera concluyente las elecciones de mitad de mandato".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Trump anuncia salida de Karoline Leavitt, secretaria de prensa
      Trump anuncia salida de Karoline Leavitt, secretaria de prensa

      Trump anuncia salida de Karoline Leavitt, secretaria de prensa

      SLP

      AP

      Trump destacó la confianza en Leavitt y anunció que seguirá como asesora externa y voz influyente en el Partido Republicano.

      Heidi Beirich enfrenta cargos en caso penal del Southern Poverty Law Center
      Heidi Beirich enfrenta cargos en caso penal del Southern Poverty Law Center

      Heidi Beirich enfrenta cargos en caso penal del Southern Poverty Law Center

      SLP

      AP

      Heidi Beirich, exdirectora financiera del SPLC, fue acusada por fraude electrónico y lavado de dinero

      Ferry sobrecargado se hunde en lago Kariba, Zimbabue: 44 muertos
      Ferry sobrecargado se hunde en lago Kariba, Zimbabue: 44 muertos

      Ferry sobrecargado se hunde en lago Kariba, Zimbabue: 44 muertos

      SLP

      AP

      Testimonios revelan que pasajeros pidieron abortar el viaje, pero el capitán ignoró las advertencias.

      Trump y su empresa Truth Social enfrentan demanda por servicio de pago exclusivo
      Trump y su empresa Truth Social enfrentan demanda por servicio de pago exclusivo

      Trump y su empresa Truth Social enfrentan demanda por servicio de pago exclusivo

      SLP

      AP

      La demanda acusa a Trump de violar la Constitución al cobrar por acceso anticipado a sus publicaciones políticas