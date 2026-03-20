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Trump critica a aliados de OTAN por "falta de compromiso"

Señaló que no colaboran para abrir el Estrecho de Ormuz, clave para el petróleo

Por El Universal

Marzo 20, 2026 10:20 a.m.
A
Trump critica a aliados de OTAN por falta de compromiso

Donald Trump lanzó un duro ataque contra los aliados de la OTAN, a los que acusó de falta de compromiso frente a la crisis con Irán y la seguridad internacional.

"Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No quieren unirse a la batalla para frenar a un Irán con armas nucleares", afirmó el presidente en su red social Truth.

Trump sostuvo además que la "batalla está ganada desde el punto de vista militar, con muy pocos riesgos para ellos", pero criticó a los socios de la Alianza por su postura frente a la situación energética.

"Se quejan de los precios del petróleo que deben pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz", agregó.

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El mandatario elevó aún más el tono al calificar a los aliados como "cobardes" y advirtió: "Nos vamos a acordar".

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión internacional en torno a Irán y a las rutas estratégicas del Golfo, con impacto directo en la seguridad energética y los equilibrios geopolíticos globales. (ANSA).

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