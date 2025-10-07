Trump deja abierta opción de sustituir el T-MEC con acuerdos bilaterales

El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó abierta este martes la puerta a sustituir el T-MEC con acuerdos bilaterales, en vez de la actual estructura entre EE.UU., México y Canadá, y añadió que no tiene ninguna preferencia.

"Podríamos renegociarlo y eso sería bueno, o podríamos hacer acuerdos diferentes. Si queremos, podemos hacer acuerdos diferentes. Podemos llegar a acuerdos que son mejores para los países individuales", indicó Trump, junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, al ser preguntado sobre si estaba comprometido a renovar el T-MEC.

Trump se reunió con el mandatario canadiense en la Casa Blanca para tratar acuerdos comerciales y arancelarios.

El tratado comercial de Norteamérica, que negoció Trump en su primer mandato, tiene que ser revisado en 2026 por los tres países.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente también expresó que no tenía ninguna preferencia sobre la estructura de acuerdos comerciales entre las tres economías norteamericanas. "No me importa", respondió ante la mirada de Carney, a la pregunta de si prefería una u otra opción.

"Quiero llegar al mejor acuerdo para este país y también, en gran medida, con Canadá en mi mente", añadió.

Los tres países norteamericanos han empezado el proceso interno de revisión del acuerdo comercial que el propio Trump firmó durante su primer mandato (2017-2021).

Posteriormente, en 2026, los tres países mantendrán conversaciones conjuntas para la revisión del acuerdo.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de este año, destacados políticos canadienses sugirieron la idea de abandonar el T-MEC y negociar de forma bilateral con EE.UU. un acuerdo comercial que no incluyese a México, por considerar que el país latinoamericano era la fuente de los problemas la economía de la región.