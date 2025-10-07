Inicia negociación de paz para Gaza

El Cairo, Egipto.- Funcionarios israelíes y de Hamás iniciaron el lunes conversaciones indirectas en una ciudad egipcia sobre un plan de paz redactado por Estados Unidos para tratar de poner fin a la guerra en Gaza.

Las conversaciones, que se prolongaron durante varias horas, se desarrollaron en medio de muchas preguntas sobre el plan presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, la semana pasada, incluyendo el desarme de la milicia palestina -una demanda clave de Israel- y el futuro gobierno de Gaza. Trump ha indicado que un acuerdo sobre Gaza podría allanar el camino para un proceso de paz en el Oriente Medio que podría remodelar la región.

A pesar de que Trump ordenó a Israel detener los bombardeos, las fuerzas israelíes continúan atacando Gaza, y mataron a por lo menos 19 personas en las últimas 24 horas, dijo el Ministerio de Salud del territorio palestino.

Los israelíes están liderados por el principal negociador Ron Dermer, mientras que Khalil al-Hayyah lidera la delegación de Hamás. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que el asesor de política exterior Ophir Falk estaría presente por parte de Israel.

Se espera que el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el año de Trump, Jared Kushner, se unan a las conversaciones, según medios locales egipcios.

Hamás dijo que las negociaciones se centrarán en la primera etapa de un alto el fuego, que incluye la retirada parcial de las fuerzas israelíes, así como la liberación de cautivos en Gaza y de palestinos presos en Israel.

El plan elaborado por Estados Unidos propone que Hamás libere a 48 cautivos que aún tiene en sus manos —de los que unos 20 se cree que están vivos— en un plazo de tres días. También propone que renuncie al poder y deponga las armas.