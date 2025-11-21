Trump ordena levantamiento de aranceles sobre café brasileño

SAO PAULO (AP) — Los exportadores de café brasileños celebraron el viernes luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara la eliminación de los aranceles adicionales de importación sobre el producto, que en julio se habían fijado en un 40%.

Cecafé, el consejo de exportadores de café de Brasil, calificó el aumento de aranceles como "una pérdida completa de competitividad".

"El levantamiento de los aranceles llega después de meses de intenso trabajo representando los intereses del café brasileño. Es una victoria histórica para toda la cadena de producción del agronegocio del café", afirmó el consejo en un comunicado.

Brasil ha sido durante mucho tiempo un proveedor clave de carne y café para Estados Unidos. Trump levantó el jueves los aranceles sobre los productos brasileños como parte de un esfuerzo por reducir los costos para los consumidores estadounidenses. La decisión impactó al café, frutas y carne, entre otros productos.

El presidente estadounidense había impuesto aranceles adicionales a las importaciones de productos brasileños, citando prácticas comerciales que consideraba injustas y el enjuiciamiento del expresidente Jair Bolsonaro, quien posteriormente fue condenado a 27 años de prisión por intentar llevar a cabo un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Antes de los aranceles, los datos del gobierno de Estados Unidos mostraban que Brasil, el mayor productor de café del mundo, suministraba alrededor del 30% del mercado estadounidense, seguido por Colombia con aproximadamente el 20% y Vietnam con cerca del 10%.

"La eliminación del arancel del 40% impuesto por el gobierno de Estados Unidos a varios productos agrícolas brasileños es una victoria para el diálogo, la diplomacia y el sentido común", dijo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva el jueves en X. También compartió un video reaccionando a la orden de Trump, diciendo que estaba complacido con la decisión.

Trump y Lula han estado negociando sobre comercio, lo que podría reducir aún más los aranceles. Lula también elogió "el diálogo franco" con Trump y dijo que Brasil continuará las conversaciones.