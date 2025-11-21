Mortal accidente de un autobús en Camboya

Nom Pen, Camboya.- Un autobús de pasajeros en Camboya se precipitó desde un puente hacia un río el jueves, matando al menos a 13 pasajeros e hiriendo a otras dos docenas.

El autobús viajaba desde Siem Reap, hogar del famoso complejo de templos de Angkor Wat del país, hacia la capital Nom Pen, cuando se estrelló en las horas previas al amanecer en la provincia central de Kampong Thom, informó por teléfono Siv Sovanna, sujeto de policía del área, a The Associated Press.

Una investigación preliminar sugirió que el conductor estaba somnoliento después de su salida nocturna de Siem Reap, para lo que normalmente es un viaje de aproximadamente cinco horas y media, comentó Siv Sovanna. No dijo si el conductor estaba entre los fallecidos.

Se cree que había alrededor de 40 pasajeros en el autobús, y los rescatistas continuaron buscando el jueves a más víctimas.

Los cuerpos de los fallecidos se mantendrán en un hospital cerca del lugar del accidente hasta que puedan ser recogidos por sus familiares.

Los accidentes de tráfico en Camboya mataron a 1.509 personas en 2024, mientras que 1.062 personas murieron en los primeros nueve meses de 2025 en el país.