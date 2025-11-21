Se desata incendio en sede de la COP30

Belém, Brasil.- Un incendio se propagó brevemente por los pabellones utilizados para las conversaciones climáticas de la ONU en Brasil y obligó a desalojar el recinto el jueves, en el penúltimo día de la COP30.

El fuego no causó heridos, pero sí llevó a que 21 personas recibieran atención médica, 19 de ellas por inhalación de humo y 2 por crisis de ansiedad, según informaciones del Gobierno brasileño.

Los organizadores dijeron que el incendio fue controlado en unos seis minutos. Los bomberos ordenaron desalojar todo el sitio de la conferencia, y no estaba claro cuándo se reanudarían las conversaciones.

El ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, dijo a los periodistas en el lugar que el incendio comenzó cerca del pabellón de China, que estaba entre varios pabellones instalados para eventos paralelos a las conversaciones climáticas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, dijo al medio local G1 que una falla de un generador o un cortocircuito en un stand podría haber ocasionado el incendio.

La cumbre reabrió sus puertas pasadas seis horas del incendio. La organización volvió a permitir el acceso al recinto, en la ciudad brasileña de Belém, de las delegaciones, la prensa, los trabajadores y los voluntarios.

Unas tres horas antes del incendio, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, compareció en una rueda de prensa en la COP30 en la que afirmó que la vía para desatascar las negociaciones es un acuerdo que “equilibre” las demandas sobre financiación y aquellas sobre el fin de los combustibles fósiles.

Guterres dijo que cree que un acuerdo aún es “posible” y que todavía es pronto para hablar de “fracaso”, pese a la falta de avance en las negociaciones sobre los temas más polémicos.

“Es posible llegar a un acuerdo por el que los países desarrollados aceptan involucrarse en este objetivo (de aumentar la financiación) y, al mismo tiempo, sus preocupaciones sobre mitigación (reducción de emisiones) son abordadas”, declaró.