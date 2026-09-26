Ataques rusos dejan cuatro muertos en Ucrania, reportan autoridades

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KIEV, Ucrania (AP) — Los ataques rusos cobraron la vida de cuatro personas en Ucrania el sábado, según las autoridades, al tiempo que Ucrania continuó apuntando a refinerías de petróleo y a instalaciones industriales rusas con drones de largo alcance.

Zelenskyy denuncia ataques rusos en ciudades ucranianas

La intensificación de la guerra aérea entre Moscú y Kiev se produce en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump señala que espera que su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy "llegue a un acuerdo" con el mandatario ruso Vladímir Putin.

Rusia ha bombardeado a su vecino con misiles de crucero y balísticos, potentes bombas planeadoras y drones a reacción, y el avance en el frente se ha ralentizado unos cuatro años y medio después que Moscú lanzara una invasión a gran escala.

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"Es esencial que nuestros socios no lo olviden: Rusia está intensificando (su ofensiva) cada día. Si los rusos han optado por hacer sus ataques aún más brutales, el mundo debe optar por respuestas más contundentes a fin de evitar que la guerra se extienda aún más", escribió Zelenskyy el sábado.

Enumeró "numerosos ataques contra viviendas" en las ciudades de Kiev y Zaporiyia, y en las regiones de Odesa, Sumy y Járkiv.

Dos mujeres murieron en Zaporiyia tras quedar atrapadas bajo los escombros de su casa destruida, informó la administración militar de la región. Otro ataque en la ciudad de Sumy también mató a dos personas, de acuerdo con las autoridades locales.

En otras partes de Ucrania, dos personas resultaron heridas en la región de Kiev durante la noche luego que un ataque con drones rusos causara un incendio en un almacén del distrito de Boryspil. Aviones no tripulados rusos impactaron también varios distritos de la capital ucraniana, hiriendo a cuatro personas y dañando edificios residenciales y de oficinas, según las autoridades.

Drones ucranianos atacan refinerías rusas

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseveró el sábado que su ataque contra Kiev dañó un centro de datos que respaldaba tanto servicios de internet para celulares como sistemas de comunicación satelital Starlink.

Drones ucranianos de largo alcance han atacado refinerías de petróleo y a empresas rusas. Un operativo con aviones no tripulados ucranianos en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, dejó tres fallecidos y dos heridos, señalaron las autoridades locales el sábado.

En un mensaje en Telegram, el gobernador Veniamin Kondratyev afirmó que un ataque ucraniano provocó incendios en dos instalaciones industriales, pero no dio más detalles.

Posteriormente, Zelenskyy dijo que Kiev había dañado la refinería de petróleo de Ilsky de la región.

Los ataques ucranianos también cobraron la vida de tres personas durante la noche en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por Rusia, dijo el sábado Yevgeny Balitsky, jefe regional instalado por Moscú, según medios estatales rusos.

Trump comentó el sábado sobre su reunión con Zelenskyy en la Asamblea General de la ONU, diciendo que esperaba que el presidente ucraniano "llegue a un acuerdo" con Putin.

Tras la reunión del martes, Zelenskyy declaró a los periodistas que confiaba en que la Casa Blanca podría ayudar a poner fin a la invasión rusa de su país, incluso al tiempo que se intensifican los ataques de ambos bandos.

Cuando hacía campaña para la reelección en 2024, Trump afirmó que podría negociar el fin de la guerra casi de inmediato. El conflicto ha continuado, pero Trump dijo el sábado que Zelenskyy y Putin "se estaban llevando bien" y que "algún día, con suerte en un futuro no muy lejano, quizá antes del duro invierno, llegarán a un acuerdo".

"¿Saben qué quiero que haga? Llegar a un acuerdo", dijo Trump, refiriéndose a Zelenskyy. "Quiero que llegue a un acuerdo con Putin, y quiero que Putin llegue a un acuerdo con él".

Zelenskyy pidió a principios de semana en Naciones Unidas que los países priven a Rusia de sus ingresos mediante sanciones y vetos comerciales, negándole los fondos que necesita para prolongar la guerra. Pero, pese a años de esfuerzos diplomáticos, no hay señales de un avance decisivo para poner fin al conflicto.