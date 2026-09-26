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BAKU, Azerbaiyan (AP) — George Russell logró una victoria en la Fórmula 1 en un abrir y cerrar de ojos. Ahora dice que es "momento decisivo" para la lucha por el título.

George Russell gana Gran Premio de Azerbaiyán tras final ajustado

En uno de los finales más ajustados en años, Russell contuvo a Max Verstappen por apenas .196 de segundo para ganar el Gran Premio de Azerbaiyán el sábado, poniendo fin a una espera de tres meses por una victoria.

Russell redujo la ventaja de su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli, en la clasificación de 81 puntos a 66, mientras el italiano se recuperó desde el 16º en la parrilla para terminar quinto.

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"Mi compañero ha tenido una temporada increíble. Ha estado prácticamente impecable en todo momento, pero ahora estamos llegando al momento decisivo", manifestó Russell. "Si sigo ofreciendo actuaciones como las que he hecho este fin de semana, pase lo que pase hacia el final de la temporada, estaré contento".

Final dramático y desafíos en la carrera

Un final dramático con la bandera a cuadros a la vista

Russell salió desde la pole, construyó una amplia ventaja y parecía que se encaminaría sin problemas a la victoria desde ahí, dada su enorme diferencia sobre el resto en la clasificación del día anterior.

Pero entonces estalló el caos detrás de él. Russell se defendió en dos relanzamientos tras el auto de seguridad antes de afrontar un dramático desafío final de Verstappen, que remontó desde el octavo hasta el segundo puesto y casi alcanzó a Russell en la última recta.

"En cada carrera desde el receso (de mitad de temporada) he ido de menos a más y vuelvo a sentirme más como yo mismo", manifestó Russell.

Un choque en la última vuelta de Valtteri Bottas, de Cadillac, obligó a Russell y a Verstappen a reducir la velocidad, y el piloto neerlandés se lanzó a la caza de Russell justo después, recortando rápidamente mientras se acercaba la línea de meta.

Verstappen finalmente quedó a menos de dos décimas de segundo, mientras sigue sin ganar este año por primera vez desde su temporada de novato en 2015.

"Perdí el impulso, no tenía potencia. Pensé que nos iba a alcanzar", comentó un aliviado Russell tras asegurar su tercera victoria de la temporada.

Isack Hadjar, compañero de Verstappen en Red Bull, fue tercero en su regreso tras una fractura de muñeca que le había estado causando dolor a principios de la semana. "Estoy completamente satisfecho, aunque esté un poco entumecido", señaló.

En un día desastroso para McLaren, el campeón defensor Lando Norris quedó fuera en un choque iniciado por Franco Colapinto, antes de que Oscar Piastri se saliera de la pista al defender el tercer puesto y terminara 14º.

Antonelli, ayudado por un auto rápido y la buena suerte

Antonelli largó 16º tras un choque en la clasificación, pero terminó quinto al limitar el daño a su ventaja en la lucha por el título, al esquivar un choque de tres autos delante de él y, más tarde, adelantar a Lewis Hamilton.

El italiano tuvo un día afortunado, ya que se benefició de una cadena de errores de pilotos que iban por delante, sin verse arrastrado por sus incidentes.

Antonelli hizo un volantazo para evitar un choque de tres autos que dejó fuera a Norris, provocado cuando Colapinto, de Alpine, embistió a su propio compañero Pierre Gasly.

El día de McLaren empeoró aún más cuando Piastri bloqueó las ruedas mientras iba tercero y se defendía de Hadjar. El australiano se salió de la pista y cayó hasta el 15º, lo que ayudó a Antonelli en el proceso.

A Ferrari le faltó ritmo para plantear un desafío serio, con Charles Leclerc perdiendo terreno hasta el cuarto puesto tras partir segundo en la parrilla, y Hamilton sexto.

Arvid Lindblad fue séptimo para Racing Bulls después de que, al reaccionar al choque provocado por Colapinto, hiciera que su compañero Liam Lawson trompeara.

"Me encanta que me saquen de carrera mi compañero de equipo, está buenísimo", dijo Lawson.

Esteban Ocon fue octavo para Haas, que al parecer está listo para prescindir de él en 2027, con su compañero Oliver Bearman noveno y Carlos Sainz Jr. 10º para Williams.

La F1 se dirige a Malasia la próxima semana para una carrera que aún se promociona como el Gran Premio de Bahréin. Es un evento de reemplazo después de que las carreras en Bahréin y Arabia Saudí fueran canceladas a principios de este año debido a la guerra con Irán.