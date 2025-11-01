logo pulso
Trump retoma acusación sobre criminales mexicanos de la DHS

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 04:21 p.m.
Trump retoma acusación sobre criminales mexicanos de la DHS

El presidente estadounidense, Donald Trump, retomó este sábado la acusación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de que las organizaciones criminales de México ofrecen hasta 50 mil dólares por asesinar a agentes de Estados Unidos.
En Truth Social, el mandatario estadounidense reposteó el mensaje del Departamento y escribió: "¡Qué mal!".
Los pagos aumentan según el rango y las acciones tomadas, señala la dependencia, por ejemplo, 2 mil dólares por recopilar inteligencia o investigar y publicar información de identificación personal y privada de un individuo u organización en Internet sin su consentimiento, en este caso de los agentes (incluidas fotografías y detalles familiares).
Según la acusación, entre 5 mil y 10 mil dólares por secuestro o agresiones no letales a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP), y hasta 50 mil dólares por asesinato de altos funcionarios.
El DHS agregó que los agentes de ICE se enfrentan a un aumento de más del 1000% en las agresiones en su contra.

