Shenzhou-21 se acopló a estación espacial china

Jiuquan, China.- China anunció que su nave espacial Shenzhou-21 se acopló con la estación espacial china, llevando consigo una tripulación de tres astronautas a una velocidad récord tras exitoso lanzamiento.

Todo el proceso de acoplamiento duró alrededor de 3,5 horas, tres horas menos que las misiones anteriores, según la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas de China

La Shenzhou-21 despegó según lo planeado a las 11:44 de la noche del viernes, hora local, desde el centro de lanzamiento de Jiuquan, en el noroeste de China. Las tres astronautas de la Shenzhou-21 entrarán en el módulo central Tianhe de la estación espacial.

La tripulación incluye al piloto y comandante de la misión Zhang Lu, quien también estuvo en la misión Shenzhou-15 a la estación espacial hace dos años.

Los otros dos tripulantes vuelan por primera vez: Wu Fei, de 32 años, ingeniero, es la astronauta más joven del país en participar en un vuelo espacial, mientras que Zhang Hongzhang es un especialista en carga útil. Antes de convertirse en astronauta, era un investigador centrado en nuevas energías y nuevos materiales.

Mientras estén en el espacio, los astronautas planean llevar a cabo 27 proyectos científicos y aplicados en biotecnología, medicina aeroespacial, ciencia de materiales y otras áreas.

Por primera vez, China envía ratones a su estación espacial. Los dos machos y las dos hembras serán monitoreados para estudiar cómo la gestación y el confinamiento afectan sus patrones de conducta, dijo Han Pei, ingeniero de la Academia China de Ciencias.

“Esto nos ayudará a dominar tecnologías clave para la cría y el monitoreo de pequeños mamíferos en el espacio y a realizar una evaluación preliminar de las respuestas de emergencia y los cambios adaptativos de los ratones en entornos espaciales”, manifestó Han

Los “ratones espaciales” fueron seleccionados de entre 300 candidatos después de más de 60 días de entrenamiento intensivo, según Xinhua, la agencia oficial de noticias de China.