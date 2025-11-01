Dan cadena perpetua a dueño de hotel turco

Ankara, Turquía.- Un tribunal turco condenó el viernes al propietario de un hotel de un centro de esquí y a otras 10 personas a cadena perpetua tras declararlas culpables de negligencia grave en relación con un incendio mortal que arrasó la propiedad, informó la agencia estatal Anadolu.

El incendio afectó al hotel Grand Kartal de 12 pisos en el centro de esquí Kartalkaya, en la provincia de Bolu, el 21 de enero durante las vacaciones escolares de invierno, causando la muerte de 78 personas y dejando heridas a otras 133. Un total de 34 niños que estaban de vacaciones familiares murieron.

El tribunal condenó al propietario del hotel, Halit Ergul, junto con su esposa, dos hijas, gerentes del hotel, un vicealcalde y un bombero por negligencia con “intención probable de matar”. Cada uno fue sentenciado a cadena perpetua por las muertes de los niños y recibió 25 años adicionales de prisión por las otras 44 muertes.

El incendio obligó a los aterrorizados huéspedes y al personal del hotel a saltar por las ventanas o colgarse de las sábanas para escapar de las habitaciones envueltas en humo y llamas. Envió ondas de choque por toda Turquía, provocando exhortos generalizados de responsabilidad por negligencia y violaciones de seguridad

Familiares y amigos de las víctimas realizaron protestas.