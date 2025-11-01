Rusia despliega 170 mil tropas

Kiev, Ucrania.- Rusia ha desplegado alrededor de 170.000 tropas en la región de Donetsk, en el oriente de Ucrania, donde están intentando capturar el bastión de Pokrovsk en un gran esfuerzo por lograr una victoria en el campo de batalla, afirmó el presidente ucraniano Volodímir Zelenski el viernes.

“La situación en Pokrovsk es difícil”, expresó Zelenski, al tiempo que rechazó las afirmaciones rusas de que la devastada ciudad está rodeada tras más de un año de combates. Reconoció que algunas unidades rusas habían infiltrado la ciudad, pero insistió en que los defensores ucranianos las están eliminando

“Hay rusos en Pokrovsk”, expresó Zelenski en rueda de prensa. “Están siendo destruidos, gradualmente destruidos, porque, bueno, necesitamos preservar a nuestro personal”.

En asentamientos anteriores, durante los casi cuatro años de guerra, Ucrania se ha retirado de algunos lugares para no perder soldados. Las fuerzas ucranianas están muy escasas de personal frente al Ejército ruso, que es más grande.

El presidente ruso Vladímir Putin señaló recientemente que sus fuerzas están logrando avances significativos en el campo de batalla, aunque su avance ha sido lento y costoso en términos de elementos y armamento.

Putin ha enfatizado la capacidad nuclear de Rusia y se niega a ceder en lo que considera sus objetivos legítimos en la guerra.

Ucrania ha contraatacado golpeando objetivos dentro de Rusia. Solo en septiembre y octubre, Ucrania realizó 20 ataques a instalaciones petroleras.