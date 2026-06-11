Ucrania lanza ataques de largo alcance sobre Rusia

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Kiev, Ucrania.- Una serie de ataques ucranianos de largo alcance alcanzaron objetivos en el interior de Rusia el miércoles, como parte de los esfuerzos de Kiev por elevar el costo de la guerra para el Kremlin al dañar instalaciones energéticas e industrias militares.

El presidente Volodímir Zelenski afirmó que las fuerzas ucranianas atacaron varios sitios de infraestructura militar y energética, incluida una fábrica militar que, según indicó, suministraba componentes para drones y misiles rusos.

En una publicación en redes sociales, Zelenski señaló que misiles ucranianos de largo alcance FP-5 Flamingo impactaron la instalación en Cheboksary, ubicada en la región de Chuvashiya a más de 900 kilómetros (más de 560 millas) de la línea del frente.

El Ministerio de Defensa ruso informó que las defensas antiaéreas derribaron 326 drones ucranianos durante la noche.

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Oleg Nikolayev, el jefe de Chuvashiya, confirmó el ataque con misiles, pero no dio detalles. El medio digital Astra informó que el ataque ucraniano alcanzó la planta VNIIR-Progress, que produce antenas para drones.

Zelenski también indicó que las fuerzas ucranianas atacaron una refinería en la región rusa de Samara, donde el gobernador Vyacheslav Fedorishchev dijo que varios complejos industriales resultaron dañados por ataques con drones.