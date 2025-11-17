logo pulso
Mundo

Ucrania trabaja en canje de prisioneros con Rusia

Por AP

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Ucrania trabaja en canje de prisioneros con Rusia

Kiev, Ucrania.- Ucrania trabaja para reanudar los intercambios de prisioneros con Rusia que podrían traer de vuelta a 1.200 ucranianos, indicó el presidente Volodímir Zelenski el domingo, un día después de que su jefe de seguridad nacional anunciara avances en las negociaciones.

“Estamos... contando con la reanudación de los intercambios de prisioneros de guerra”, escribió Zelenski en la red social X. “Actualmente se están llevando a cabo muchas reuniones, negociaciones y llamadas para asegurar esto”.

Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, señaló el sábado que sostuvo consultas mediadas por Turquía y los Emiratos Árabes Unidos sobre la reanudación de los canjes.

Manifestó que las partes acordaron activar los acuerdos de intercambio de prisioneros negociados en Estambul para liberar a 1,200 ucranianos. Moscú no comentó.

Los acuerdos de Estambul se refieren a protocolos de intercambio de prisioneros establecidos con mediación turca en 2022, los cuales establecen reglas para canjes grandes y coordinados. Desde entonces, Rusia y Ucrania han intercambiado miles de prisioneros, aunque en forma esporádica.

El gobierno ucraniano intenta desesperadamente defenderse de los implacables ataques aéreos rusos, que han obligado a efectuar apagones intermitentes en todo el país en un momento en que el invierno está a punto de empezar.

