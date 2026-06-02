Ultraortodoxos realizan una protesta

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Jerusalén, Israel.- Decenas de miles de judíos ultraortodoxos se manifestaron en todo Israel, bloqueando carreteras y trenes e incendiando automóviles para protestar contra el reclutamiento obligatorio en el ejército israelí.

La policía de Israel informó que los manifestantes bloquearon importantes cruces y atacaron a un soldado que bajó de un autobús cerca de una protesta. A la policía le costó controlar a las multitudes con cañones de agua y caballos.

La protesta paralizó en gran medida el centro del país, con autopistas cerradas y el transporte público detenido por las enormes multitudes en Jerusalén y en el área metropolitana de Tel Aviv.

El servicio militar es obligatorio para la mayoría de los hombres y mujeres judíos en Israel. Los partidos ultraortodoxos, con gran peso político, han obtenido exenciones para que sus seguidores eviten el servicio militar y, en su lugar, estudien en seminarios religiosos, pero esas exenciones están en riesgo.

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Muchos israelíes están cansados del sistema que ha estado vigente desde hace mucho tiempo y que ha permitido que los hombres ultraortodoxos omitan el servicio militar en un momento en que las fuerzas armadas están al límite y muchos de sus miembros han cumplido varios periodos de servicio en la reserva.

Ante una grave escasez de soldados, el ejército busca extender el período de servicio obligatorio.