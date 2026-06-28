Vancouver transforma museo en un balón gigante

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Vancouver.- Todo empezó con una idea caprichosa. ¿Por qué no transformar el emblemático museo Science World, en el centro de Vancouver, en un gigantesco balón de fútbol para el Mundial?

El edificio está coronado por una cúpula geodésica y no se ubica muy lejos del estadio BC Place. Pero su transformación era más fácil de soñar que de llevar a la práctica. Ahora, la réplica gigante del balón oficial se ha convertido en el símbolo de Vancouver durante el Mundial, una toma favorita tanto para las transmisiones como para las publicaciones en redes sociales.

Hace unos dos años, Science World, el estadio y funcionarios de la ciudad anfitriona conversaban sobre las mejores maneras de aprovechar que el Mundial llegaba a su ciudad.

"Estábamos como diciendo: ´bueno, definitivamente deberíamos envolver la cúpula como un balón de fútbol, ¿no?´", contó Rob Hollingsworth, director sénior de ventas comerciales y alianzas en Science World. "Y era un poco una broma, porque luego era como: ´bueno, ¿quién va a pagar por esto y cómo lo hacemos?´. Hubo muchas preguntas.

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"Pero creo que en este caso la idea fue en realidad la parte fácil, porque ya sabes, tenemos una pelota enorme en nuestro techo".

Resulta que Science World no es sólo un balón de fútbol durante el Mundial: sigue siendo un museo y está presentando una exposición especial, Fútbol y Tecnología, del Museo de la FIFA.

Es la primera vez que la exposición inmersiva se muestra fuera de Zúrich. Science World la ajustó para añadir un toque canadiense, como la camiseta de la estrella nacional Christine Sinclair usada durante el partido femenino por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, y el balón del partido del Mundial masculino de 2022 en Qatar, cuando Alphonso Davies anotó el primer gol de Canadá en la historia del torneo.