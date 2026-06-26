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Vandalizan el Estanque Reflectante

Por AP

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Vandalizan el Estanque Reflectante
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      Washington.- El revestimiento del Estanque Reflectante en Washington fue cortado con un cuchillo afilado o una navaja, lo que provocó daños al sellador de espuma instalado como parte del proyecto de rehabilitación, declaró un funcionario del Servicio de Parques Nacionales.

      La Policía de Parques respondió el 9 de junio a una queja del servicio de parques, señaló Frank Lands, subdirector de operaciones del servicio de parques. 

      Su declaración no indica cuándo exactamente ocurrió el daño ni si fue un presunto caso de vandalismo ni identifica a nadie que pudiera haber estado involucrado.

      El informe policial indica daños en el estanque, "incluido un sellador aplicado sobre el sellador de espuma que fue cortado con un cuchillo afilado o una navaja y la destrucción de material superficial que se estaba deslaminando", manifestó Lands. También fueron arrojadas al estanque unas 70 tapas de postes de cerca, agregó.

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      Un portavoz del Departamento del Interior declaró el jueves que la notificación pública sobre el daño se retrasó porque "en el momento del incidente del 9 de junio, el vandalismo estaba bajo investigación y se creía que era aislado. Para no alentar a individuos trastornados, no anunciamos lo que esperábamos que fuera un incidente aislado".

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