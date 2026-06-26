Venezolanos, entre dolor y fe

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La Guaira, Ven.- Los venezolanos buscaban sobrevivientes el jueves bajo edificios derrumbados, y los equipos de rescate acudieron rápidamente hacia zonas del norte sacudidas por dos potentes terremotos consecutivos que, según las autoridades, dejaron alrededor de 235 muertos y al menos 4.300 personas heridas.

"Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales, o fallan al momento de llegar, en nuestros establecimientos de salud", dijo el ministro de Salud Carlos Alvarado a medios estatales el jueves.

Se teme que el número de muertos y heridos aumenta, dado que millas de personas aún no han sido localizadas tras los terremotos ocurridos el miércoles por la noche —que pudieron sentirse en toda la región y cuya magnitud fue de 7,2 y 7,5, una de las más fuertes que se haya percibido en Venezuela en más de un siglo—.

En respuesta a la devastación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dispuso el jueves eximir algunas sanciones hasta el 23 de octubre para permitir transacciones relacionadas con las labores de ayuda por el terremoto en Venezuela.

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En ciudades de todo el norte de Venezuela, residentes aterrorizados salieron en masa a las calles y buscaban a desaparecidos entre los escombros.

Los heridos fueron extraídos de las ruinas cubiertos de polvo y sangre, entre ellos algunos niños. La televisión estatal venezolana mostró imágenes dramáticas de rescates , incluida una mujer que estaba atrapada bajo una pérdida de cemento, con apenas un pie descalzo asomando, antes de que los equipos lograran sacarla. Pero había pocos equipos de búsqueda del gobierno fuera de Caracas.

Dayana Delgado, madre de tres hijos, preguntó dónde estaba la maquinaria pesada que los funcionarios del gobierno habían prometido, y señaló que eran los vecinos que estaban excavando entre los escombros.

"Quisiera saber dónde está mi niño, si está ahí atrapado o anda por ahí en un refugio", expresó sobre su hijo de 8 años que aún estaba desaparecido.

Una madre sollozaba y se desplomó de dolor mientras los cuerpos de sus hijos de 3 y 10 años estaban envueltos en mantas y retirados del lugar.

La región costera de La Guaira —al norte de Caracas, la capital— registró algunos de los daños y víctimas más graves. El principal aeropuerto del país está allí y fue cerrado debido a daños, lo que complicó las labores de ayuda.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el primer terremoto, con una magnitud de 7,2, tuvo su epicentro al oeste de Morón, en la costa caribeña del país, a unos 170 kilómetros (105 millas) al oeste de Caracas. El sismo ocurrió a una profundidad de 22 kilómetros (unas 14 millas). Apenas un minuto después, el USGS reportó un segundo terremoto de magnitud 7,5, con una profundidad de 10 kilómetros (unas 6 millas) y un epicentro a 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón.

Conmoción

Durante los terremotos, la gente salió corriendo de edificios que se sacudieron. Muchas personas estaban visiblemente conmocionadas el jueves por la mañana al ver edificios reducidos muebles a esqueletos, colgando de las ventanas y helicópteros sobrevolando.

En La Guaira, Cristian Carreño miraba su edificio de apartamentos calcinado, inclinado de forma precaria hacia un lado.

"Lo perdí todo", manifestó. "Aún hay gente adentro, me imagino, que no pudo salir. Es increíblemente devastador".

En el centro de Caracas, cientos de personas pasaron la noche apiñadas en parques, estacionamientos y otros espacios abiertos.

"Teníamos miedo de que los edificios se nos vinieran encima", dijo María Cristina Díaz, una trabajadora de limpieza de 41 años. "Mi mamá, mi hija y yo pasamos frío. No pegamos un ojo".

Varias partes de la capital se quedaron sin electricidad y sin cobertura de celular, señaló Rodríguez. En Caracas se suspendieron los servicios de metro y se cortó la distribución de gas natural, agregó. Las clases también se cancelarán durante varios días, y el Ministerio de Educación indicó que algunos edificios escolares se usarían como refugios y centros de acopio de donaciones.

Las familias comenzaron a publicar volantes de personas desaparecidas con fotos de sus seres queridos, mientras otras compartían listas manuscritas de nombres y buscaban a quienes seguían sin ser localizados. Los venezolanos que viven en el extranjero tuvieron dificultades para comunicarse con sus familiares.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien habló con Rodríguez tras el sismo, dijo que Washington desplegaría "de inmediato" ayuda, aunque reconoció que el cierre del principal aeropuerto del país presentaba algunos retos logísticos.

"Tenemos una respuesta de todo el gobierno. Será grande, será rápido y será eficaz", expresó Marco Rubio.