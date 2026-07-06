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Venganza, piden iraníes en duelo

"¡Muerte a Estados Unidos!" y "¡Muerte a Israel!", claman en funeral del ayatolá Alí Jamenei

Por AP

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Venganza, piden iraníes en duelo
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      Teherán, Irán.- Los principales funcionarios de Irán y los hermanos del nuevo líder supremo del país fueron descubiertos en público para asistir a oraciones fúnebres por el ayatolá Alí Jamenei, en un indicio de que tienen confianza en su seguridad mientras Irán rechaza las exigencias de Estados Unidos en las negociaciones para poner fin a la guerra.

      Cientos de millas de personas corearon "¡Muerte a Estados Unidos!" y "¡Muerte a Israel!", mientras pedían venganza por el ataque del 28 de febrero que mató al líder supremo de 86 años y otros altos funcionarios, lo que desencadenó la guerra. Algunos sectores de línea dura pidieron el asesinato del presidente estadounidense Donald Trump.

      El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, todavía no ha aparecido en las ceremonias fúnebres, que se desarrollan durante varios días. Aparentemente está escondido y cunden informes de que resultó herido en el ataque aéreo que mató a su padre.

      En el punto álgido de la guerra, antes del alto al fuego de abril, Israel había atacado a líderes de alto rango y, al menos en un caso, probablemente utilizó su aparición pública para fijar su posición. También ha amenazado con matar a un hijo de Jamenei.

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      El ayatolá Jafar Sobhani, un clérigo chií de 97 años de edad, encabezó las oraciones en la Gran Mosalla de Teherán por el fallecido Jamenei y sus familiares muertos en el ataque.

      Estuvieron presentes los otros hijos de Jamenei, Masoud, Meysam y Mostafa, quienes no habían sido vistos desde la guerra. Periodistas de Associated Press vieron entre la multitud al jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Ahmad Vahidi, que fue fotografiado el jueves por primera vez desde que comenzó la guerra, flanqueado por fuerzas de seguridad de civil y con una gorra de béisbol negra.

      Clamor popular

      Carteles y grafitis en el Gran Mosalla pedían la muerte de Trump y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

      "¿Por qué el hombre más bastardo del mundo sigue vivo?", exclamó a la multitud el portavoz Mohammad Rasouli, un poeta que fue maestro de ceremonias del evento antes de las oraciones, en referencia a Trump. "El mundo ya no es un buen lugar para Trump", mientras la multitud vitoreaba.

      "Vine aquí a gritar y buscar venganza", declaró Gholamreza Sabooni, un hombre de 29 años que trabaja en una tienda de comestibles. "Mataron a nuestro imán, deberíamos matar a su líder, Donald Trump".

      El cuerpo de Jamenei será transportado por ciudades de Irán y del vecino Irak, y las autoridades planean llevar su ataque y otros por las calles de Teherán el lunes. Las autoridades han cerrado calles, el espacio aéreo y la vida diaria por el duelo, que terminará el jueves cuando sea enterrado en el santuario del Imán Reza en Mashhad, el lugar de nacimiento de Jamenei.

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