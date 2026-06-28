Vespas invaden centro de Roma

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Roma, Ita.- Más de 10.000 Vespas rugieron alrededor del Coliseo y pasaron junto al Foro Romano el sábado, con motivo del 80mo aniversario del icónico scooter.

Los entusiastas llegaron de todas partes; la AP habló con personas de toda Europa continental, el norte de Inglaterra, San Francisco, la Costa Dorada de Australia, Filipinas y más. Los visitantes a bordo de Vespas confluyeron en las calles empedradas de la Ciudad Eterna para celebrar una marca que también consideran atemporal. Aunque fuera solo por un día, Ferrari y Ducati quedaron en el olvido mientras la pequeña Vespa las dejaba atrás.

Mundialmente famosas por la película "Vacaciones en Roma" de 1953, en la que Gregory Peck daba un romántico paseo a Audrey Hepburn por el centro de Roma, las Vespas han aparecido desde entonces en otras producciones, entre ellas "El talentoso Sr. Ripley" y, más recientemente, la cinta animada "Luca".

Con líneas curvas que evocan una época que se ha ido, además de la capacidad de arrancar sonrisas entre quienes las miran, la Vespa —que significa "avispa" en italiano— es para el transporte de dos ruedas lo que el Volkswagen Beetle es para los autos.

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Su invención tuvo algo de casual mientras Italia se reconstruía de los escombros tras la Segunda Guerra Mundial. Piaggio, un importante fabricante de aviones cuya fábrica de Pontedera fue destruida por los bombardeos, tuvo que cambiar de rumbo. Reduciendo considerablemente la marcha, la marca empezó a producir scooters en serie.

Inicialmente, las mujeres fueron las clientas objetivo, según Davide Zanolini, vicepresidente ejecutivo de marketing de Piaggio, ya que podían conducir esos vehículos con faldas largas y sin mostrar las piernas. Eso se refleja en el diseño de la Vespa.

Ese pequeño y llamativo vehículo de dos ruedas ayudó a impulsar la economía de Italia y, muy pronto, estaban por todas partes.

El pasado jueves, el estacionamiento frente al Estadio de los Mármoles de Roma tenía largas filas de Vespas de todos los modelos de las últimas ocho décadas. Era como un rally de motocicletas, solo que adorable. Algunas Vespas estaban adornadas con flores y peluches.

"Te subes, giras y te vas. Sin complicaciones. Fácil", explicó Andrew Walton, camionero de 59 años que compró su primera Vespa hace 20 años y no miró atrás. Acababa de pasar ocho días conduciendo desde Newcastle: primero tomó un ferry a Róterdam y luego siguió el río Rin por Alemania hasta Austria, y finalmente bajó por la costa de Italia.