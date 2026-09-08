Victoria de la AfD presiona a Merz

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Berlín, Ale.- La presión sobre el canciller alemán, Friedrich Merz, y su Gobierno ha aumentado tras la arrolladora victoria de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) el domingo en el estado federado oriental de Sajonia Anhalt, que ha consternado a los partidos de la coalición.

"Estamos todos profundamente consternados. No habíamos esperado una derrota en estas dimensiones, aunque tenemos que aceptarla. Son las reglas de la democracia", dijo Merz tras una reunión con la cúpula de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU).

Merz agregó que no se puede sencillamente pasar página y volver al orden del día cuando tantos electores votaron por un partido que "cuestiona de manera fundamental las instituciones democráticas y las reglas del juego en nuestro país".

"Eso es algo que nos afecta y que me afecta a mí personalmente", admitió el líder conservador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

AfD ganó los comicios con un 43.8% de los votos frente al 17.2% de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz, el 9.3% del Partido Socialdemócrata (SPD), el 8.9% de Los Verdes, el 8.6% de La Izquierda y el 5.3% de la izquierdista Alianza Sarah Wagenknecht (BSW).

En Sajonia-Anhalt, la ultraderecha ha duplicado su resultado de las elecciones de 2021, mientras el de la CDU se ha reducido a la mitad.

El canciller Merz aceptó que su partido ha sufrido "la peor derrota desde hace décadas" y a la vez salió al paso del debate sobre su futuro como canciller, al recordar que fue elegido para cuatro años, hasta 2029, aunque al mismo tiempo prometió que su partido y él no huirán de la responsabilidad.

El canciller respondió así a quienes -entre políticos y medios de comunicación- se preguntaban este lunes si el conservador puede mantenerse en el poder aún y si es realmente el líder adecuado para estos tiempos convulsos.

Merz prometió proteger los valores fundamentales consagrados en la Constitución ante el avance de la ultraderecha.

"Los gobiernos y su política tienen que someterse siempre a votación, esa es la esencia de la democracia. Pero hay algo que no puede estar en discusión que son las reglas de nuestra convivencia y los valores de nuestra Constitución. Nuestras instituciones son firmes y estables".