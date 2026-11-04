Vuelve a resonar en calles de Chile himno feminista

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SANTIAGO.- Siete años después de convertirse en un himno del movimiento feminista global, la coreografía "Un violador en tu camino" volvió a resonar por las calles de Chile.

Por segunda semana consecutiva, las organizaciones feministas y sociales llamaron a protestas en diversas ciudades del país para exigir la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en rechazo a las rebajas de condenas brindadas por el gobierno a más de medio centenar de condenados por abusar y violar a menores .

La decisión del gobierno chileno de otorgar 56 reducciones de pena a sentenciados por delitos sexuales contra niños —27 por abuso sexual y 29 por violación— ha desatado una profunda crisis política en el país y puesto contra las cuerdas la administración de José Antonio Kast, en el poder desde marzo .

Con máscaras, pañuelos, pancartas y entonando el aclamado cántico, nacido en la ciudad costera de Valparaíso durante las masivas protestas de 2019 en Chile, los manifestantes se concentraron en lugares claves de varias ciudades, entre ellas el Palacio de La Moneda de Santiago y el Congreso Nacional en Valparaíso.

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"Es una vergüenza y es una rabia que se siente", expresó la manifestante Marcela Rivera. "La gente tiene que saber que, para que un violador esté en la cárcel, son procesos larguísimos, son penas, son llantos... para que este compadre (Rabat) haga lo que hizo".

En noviembre de 2019 Chile atravesó su período más convulso desde el regreso de la democracia en medio de masivas protestas por cambios estructurales y una nueva Constitución, que la performance "Un violador en tu camino" se estrenó en las calles del país. Kast, respalda a su ministro, mientras que Rabat defendió la gestión ante los parlamentarios.