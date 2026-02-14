Zelenski habla con Rubio del proceso de paz
Le informa de los ataques rusos a la energía
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este sábado en Múnich con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, del proceso de negociaciones que rusos, ucranianos y estadounidenses mantienen para poner fin a la guerra.
Zelenski también informó a Rubio de la situación en el frente y de los efectos de los últimos ataques rusos contra el sistema energético. "Hemos hablado de cómo se puede ayudar a Ucrania a proteger a la población en medio del frío del invierno y a reforzar nuestra resiliencia", dijo el líder de Kiev en un mensaje publicado en sus redes sociales.
"También hemos hablado con detalle del proceso diplomático y de las reuniones trilaterales", añadió Zelenski en referencia a las reuniones entre rusos, ucranianos y estadounidenses previstas para el martes y el miércoles de la semana que viene en Ginebra.
Zelenski afirmó que las conversaciones de Ginebra deben ofrecer resultados, y dio las gracias a EE.UU. por su actitud "constructiva" a la hora de facilitar estas negociaciones.
"Es importante que haya movimientos en las cuestiones de las garantías de seguridad y de la recuperación económica", escribió también Zelenski.
Además del acuerdo de paz que también debe aceptar Rusia, Ucrania y EE.UU. preparan otros dos documentos por los que Washington ha de comprometerse a ofrecer garantías de seguridad a Kiev y a contribuir a la recuperación económica de Ucrania tras la guerra.
