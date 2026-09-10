Zelenski pide más dureza vs. Rusia

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Kiev, Ucrania.- El presidente ucraniano Volodímir Zelenski reprendió a la comunidad internacional el miércoles por no adoptar una postura más dura contra Rusia ante su creciente bombardeo de zonas civiles de Ucrania.

A finales de agosto, Rusia emprendió una semana de ataques nocturnos y diurnos contra Kiev en su bombardeo continuado más intenso de la capital ucraniana desde que comenzó su invasión a gran escala hace más de cuatro años. Los incesantes ataques con misiles y drones han continuado este mes y buscan minar la moral civil, según autoridades ucranianas.

Las sanciones económicas internacionales contra Rusia y los esfuerzos por aislar diplomáticamente a Moscú no han detenido la invasión. Zelenski instó a los países a aumentar la presión.

"Lamentablemente, ha habido muy poca respuesta de la comunidad internacional a estos ataques, que se cobran vidas prácticamente todos los días", afirmó el presidente ucraniano en redes sociales.

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"Pero hace falta una respuesta: Moscú no debe llegar al invierno creyendo que puede salirse con la suya con el terror de misiles y drones sin consecuencias", añadió.

Naciones Unidas reportó el mes pasado que, debido al incremento de los ataques aéreos rusos, en julio murieron o resultaron heridos más civiles ucranianos que en cualquier mes desde marzo de 2022, con 437 muertos y más de 2,600 heridos. En total, más de 16,800 civiles ucranianos han muerto y más de 51,000 han resultado heridos desde la invasión rusa, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

Estados Unidos renovó su intento de poner fin a los combates al enviar el pasado fin de semana a una delegación especial a Kiev y Moscú, aunque los esfuerzos de Washington aún no han logrado ningún avance importante. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo a última hora del martes que las conversaciones entre Ucrania y Rusia fueron "sustantivas", pero queda mucho por hacer.

Los ataques aéreos rusos durante la noche hasta el miércoles mataron al menos a dos personas e hirieron a siete, informaron autoridades ucranianas, cuando Moscú disparaba misiles balísticos y de crucero, además de drones, contra seis regiones de Ucrania.