Fallo en sistema de NATS provoca cancelaciones y retrasos en Reino Unido

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LONDRES (AP) — Las aerolíneas se apresuraban el miércoles a ponerse al día con el retraso acumulado provocado por problemas técnicos en el sistema de control del tráfico aéreo británico que obligaron a cancelar más de 1.750 vuelos.

Retrasos y cancelaciones afectan a múltiples aeropuertos

Los retrasos continuaron por segundo día el miércoles, extendiéndose a 15 aeropuertos del Reino Unido y más allá, cuando aerolíneas y aeropuertos trabajaban para resolver un enorme retraso acumulado de vuelos cancelados y demorados. Los problemas dejaron a pasajeros varados durante horas en las pistas de los aeropuertos y en las terminales.

Se esperaba que los retrasos en vuelos continuaran durante el miércoles, y las compañías reubicaban en nuevos vuelos a los pasajeros varados y trabajaban para reposicionar aeronaves que, debido a las cancelaciones, quedaron en aeropuertos equivocados.

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Causas y respuestas oficiales

Los Servicios Nacionales de Tráfico Aéreo de Reino Unido (NATS), que operan el sistema de control del tráfico aéreo británico, atribuyeron la situación a "un problema en nuestro sistema de procesamiento de vuelos". La empresa señaló que estaba apoyando a aerolíneas y aeropuertos al momento en que se recuperan de la "interrupción en curso", aunque el problema técnico original se resolvió el martes por la tarde.

Pero las aerolíneas estaban furiosas y exigieron que el director de los NATS, Martin Rolfe, considere renunciar a raíz de la segunda gran interrupción en el sistema de control del tránsito aéreo en tres años.

La secretaria de Transporte, Heidi Alexander, se reunió con Rolfe el miércoles y le dio una semana para completar una investigación completa del incidente a fin de asegurarse que se aprendan lecciones. La oficina del primer ministro Andy Burnham aseveró que Rolfe conserva la confianza del gobierno.

El gobierno del Reino Unido posee el 49% de NATS, lo que lo convierte en el mayor accionista y le da poder de veto sobre decisiones clave. Aerolíneas, aeropuertos, inversores y empleados poseen las acciones restantes en la asociación público-privada.

Rolfe se disculpó el miércoles por las molestias causadas por el fallo, pero afirmó que el sistema de control del tráfico aéreo sigue siendo uno de los más seguros y eficientes del mundo.

"Nuestro trabajo también es garantizar la seguridad de las personas", dijo Rolfe a la BBC. "Nunca hacemos esto a la ligera. Sólo lo hacemos cuando hay un problema que no puede resolverse rápidamente, y tenemos que tomar medidas para asegurarnos de que quienes están volando, quienes están en el aire en ese momento, estén a salvo. Y cuando podemos restablecer estos sistemas increíblemente complejos, lo hacemos tan rápido como podemos".

Por su parte, los pasajeros tuvieron que arreglárselas por su cuenta.

El caricaturista Charlie Adlard, que trabajó en la serie de cómics "The Walking Dead", viajaba desde su casa en el oeste de Inglaterra a una convención de cómics en Palermo, Sicilia, cuando se vio frustrado por los problemas de control del tráfico aéreo. Tras encontrarse con el caos en Heathrow, intentó sin éxito comunicarse por teléfono con su aerolínea, British Airways.

"Debido a la falta de información, debido a que ahora todo se está cayendo, debido al hecho de que aparentemente BA ahora ha desconectado su número de teléfono de atención al cliente porque hay tantas llamadas, realmente no estamos seguros de qué hacer", dijo Adlard, de 60 años.

Después de perder un día de trabajo, gastar dinero en un hotel del aeropuerto y pagar la cena y el desayuno, decidió darse la vuelta y volver a casa.

"Así que sí, he perdido bastante dinero en este viaje bastante inútil", lamentó Adlard.

Otros aeropuertos experimentaron problemas similares. En el aeropuerto de Gatwick, a unos 48 kilómetros (30 millas) al sur del centro de Londres, los pasajeros se estiraban en el suelo junto a sus maletas. Otros se apiñaban alrededor de los paneles de mensajes, con la esperanza de obtener información.

En un comunicado en X, Heathrow, el aeropuerto más grande de Europa, instó a los pasajeros a verificar el estado de su vuelo antes de viajar al aeropuerto y a "acudir sólo si su vuelo está confirmado que está operando".

"Pedimos disculpas a los afectados y contamos con colegas adicionales en todas nuestras terminales para apoyar a los pasajeros mientras trabajamos con NATS y socios de aerolíneas para restablecer las operaciones normales lo más rápido posible", dijo Heathrow.