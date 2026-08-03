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Abre Senado consulta sobre Ley de Feminicidio

Por El Universal

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Abre Senado consulta sobre Ley de Feminicidio
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el Senado abrió un micrositio especializado para recibir observaciones y propuestas sobre la iniciativa que propone expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

      Destacó que del 1 al 9 de agosto será la recepción de dichas opiniones y propuestas, cuya sistematización y revisión se hará del 19 al 25 del mismo mes; previamente, el 18 de agosto se llevarán a cabo mesas de diálogo; del 19 al 25 de agosto, mientras que el análisis técnico jurídico de la iniciativa tendrá lugar durante todo el mes.

      Adelantó que el proyecto de dictamen que elaboren las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y de Estudios Legislativos Primera estará listo para finales de agosto o inicios de septiembre.

      La senadora anunció que el dictamen se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

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      Por otra parte, informó que este miércoles 5 de agosto se presentará una iniciativa con proyecto de decreto para expedir el primer Reglamento de la Comisión Permanente.

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