Morena se reúne con 30 aspirantes

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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se reunió con aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

A través de un comunicado, detalló que dichas reuniones, las cuales se celebraron en bloques de candidatos, cuentan con los fines de revisar los avances de las acciones "en defensa de la transformación y la soberanía nacional", de forma especial las de organización, concientización y vinculación con el pueblo de México.

"Se da seguimiento a la realización de Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, los recorridos casa por casa, así como la distribución del periódico Regeneración, herramientas fundamentales para informar, escuchar y mantener comunicación permanente y cercana con las comunidades y la ciudadanía", ahondó.

Así, quienes se reunieron con la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la comisión de elecciones de Movimiento de Regeneración Nacional, Citlalli Hernández Mora fueron 30 aspirantes de las seis entidades que tendrán comicios por la gubernatura el año entrante.

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