Su camión acompañó a Lucio hasta morada final

Lucio de la Rosa, de 37 años, era un hombre de familia, trabajador y muy productivo. Como presintiendo su muerte, hace algún tiempo, dijo a su familia que su última voluntad sería que entre el cortejo que lo acompañara a su sepulcro, fuera incluido el camión recolector en el que desarrolló su actividad hasta su último día.

Lucio falleció de un infarto y sus familiares cumplieron su deseo, desde el traslado a la misa hasta su sepultura en un cementerio de Soledad de Graciano Sánchez.

Fue de esta manera que en cumplimiento a su último deseo los trabajadores de la empresa Red Ambiental organizaron una caravana alrededor de su operador caído en la que incluyeron el acompañamiento del camión en que desarrolló su trabajo para llevar sustento a su familia.

La empresa que presta sus servicios en el sistema de recolección urbana, también para el traslado de residuos industriales a confinamiento seguros y que también es la responsable de la operación del relleno sanitario de Sanjuanico en la capital de San Luis Potosí, fue su fuente de trabajo y aquella donde participó del servicio de recolección urbana, en un itinerario con protocolos similares a lo que ocurrió este miércoles: con el sonar de la campana, sus familiares y compañeros de la empresa Red Ambiental, dieron una emotiva despedida a Lucio de la Rosa.

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Sus compañeros de trabajo conocieron su entusiasmo por desempeñar esta labor y contribuir a tener una ciudad más limpia y dijeron que con su actitud contagiaba a los demás.

Sus compañeros no vistieron de negro, portaron el uniforme que les caracteriza, para recordar a Lucio quien se hizo merecedor del homenaje. "Lamentamos profundamente la partida de nuestro compañero cuya entrega y orgullo por su labor dejaron huella entre quienes lo conocieron, manifestaron por medio de un escrito, los colaboradores, a manera de mensaje de despedida.