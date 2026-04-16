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Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de Mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se integrará a labores en Morena

Por El Universal

Abril 16, 2026 09:20 a.m.
A
Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de Mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Citlalli Hernández entregó su renuncia a la Secretaría de Mujeres; "me dijo que se va a ayudar a Morena", expresó durante la conferencia matutina de este jueves.

La decisión de Hernández de dejar su cargo en la Secretaría de Mujeres fue confirmada por Sheinbaum, quien destacó que la exfuncionaria continuará apoyando a Morena desde otra posición.

Sheinbaum señaló que Hernández manifestó su intención de contribuir al partido Morena, lo que motivó su renuncia al cargo público para enfocarse en esta tarea.

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