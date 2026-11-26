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CIUDAD DE MÉXICO.- Con 275 módulos de atención en las 32 entidades del país, 659 participantes y la colaboración de más de 40 instituciones públicas, el Instituto Nacional de Migración (INM) puso en marcha el Operativo Especial de Invierno 2026 del Programa Heroínas y Héroes Paisanos, que busca garantizar el retorno seguro de los connacionales en la temporada decembrina.

"Tengan la certeza de que nunca caminan solos, en cada tramo hay instituciones y personas de buena voluntad cuidando su paso y protegiendo su tranquilidad", expresó Omar Álvarez Arronte, director general de Protección al Migrante y Vinculación del INM.

El operativo, que estará vigente del 25 de noviembre de 2026 al 8 de enero de 2027, contará con la participación de 426 beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y 233 observadores. Durante el arranque de la estrategia en Zacatecas, la secretaria general de Gobierno de esa entidad, Diana Saucedo Nava, sostuvo que ningún connacional debe ser víctima de abusos durante su estancia en territorio mexicano.

"Lo decimos fuerte y claro: ni extorsiones o malos tratos. Queremos que lleguen bien, que disfruten su estancia y, sobre todo, que regresen con bien a sus destinos".

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El INM informó que en el operativo participarán la Guardia Nacional, la Agencia Nacional de Aduanas de México, las secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores y Turismo, así como Banjercito y Caminos y Puentes Federales, entre otras instituciones.

La Agencia Nacional de Aduanas de México reforzó la capacitación de su personal y la supervisión de las inspecciones.