Jolie y Pitt desestiman demanda por bodega Miraval en Francia
La venta de la propiedad fue uno de los puntos clave en la separación de la pareja
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