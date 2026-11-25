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El nombre de Julián Quiñones ha inundado las redes sociales en las últimas horas, luego de que trascendiera un supuesto interés del Paris Saint-Germain (PSG) por hacerse con sus servicios.

Interés del PSG por Julián Quiñones

De acuerdo con información difundida por Telemundo, el gigante francés tendría en su radar al atacante de la Selección Mexicana, quien se ha ganado la admiración y el cariño de la afición del Al-Qadsiah, club del que es el máximo referente ofensivo.

Rendimiento y expectativas de Julián Quiñones

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Quiñones, quien demuestra su calidad en cada encuentro y carga con el peso del ataque saudí con una marca de 33 goles en 31 partidos, estaría a la espera de una oferta formal en las próximas semanas, ya que se maneja la posibilidad de concretar el traspaso durante el próximo mercado invernal.

La opción de fichar al delantero, nominado a Mejor Jugador de Medio Oriente en los Globe Soccer Awards 2026 y cuyo contrato vigente hasta 2029 incluye una cláusula de rescisión de 200 millones de dólares, surge ante la necesidad del conjunto parisino de cubrir las bajas de elementos clave como Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.

Mientras su futuro en el mercado se define, Julián Quiñones se mantiene totalmente enfocado en pelear por el título de la Liga Profesional Saudí con el Al-Qadsiah, escuadra que marcha en los primeros puestos de la clasificación. Su siguiente prueba será este viernes 27 de noviembre ante el Al-Fayha, compromiso.