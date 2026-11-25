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La Secretaría de Energía (Sener), en coordinación con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), presentará el próximo miércoles 2 de diciembre los Programas de Eficiencia Energética 2026 a 2030, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

Sener presenta programas eficiencia energética 2026 2030

El objetivo es reducir el consumo de energía de hogares y empresas, públicas y privadas, para fortalecer la soberanía energética del país.

El programa se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2025 a 2030, el Programa Sectorial de Energía y el Plan México, que impulsan la transición energética, la inversión y la competitividad.

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Al día de hoy, las acciones impulsadas han generado un ahorro estimado de nueve mil 132 gigawatt hora.

Detalles confirmados sobre acciones y acuerdos

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, encabezará la presentación del Programa en la que se darán a conocer sus principales líneas de acción, entre ellas, el fortalecimiento de las normas de eficiencia energética, la mejora del desempeño de las instalaciones industriales y el impulso a proyectos mediante apoyos específicos, lo que se traducirá en mejores decisiones de inversión y resultados verificables de mitigación de emisiones contaminantes, informó la Sener.

De igual forma, se presentarán los Acuerdos Voluntarios de Eficiencia Energética y Descarbonización (AVEE) que promueven compromisos de mejora y colaboración entre empresas. Reconociendo a las que se incorporaron de 2025 a la fecha.

"Estos acuerdos con la iniciativa privada van a permitir ahorrar hasta 7% del consumo hacia 2028, equivalente a mil 336 gigawatt hora. Ante los representantes del sector y medios, finalmente, se expondrán las acciones de desarrollo de capacidades necesarias para llevar a cabo estos Programas y las opciones de financiamiento para proyectos relacionados de eficiencia energética", indicó la Sener.

De esa forma, la Sener y la Conuee convocan a empresas, cámaras, academia y organismos técnicos y financieros a participar.

"El aprovechamiento eficiente de la energía es una responsabilidad compartida: el Gobierno establece regulaciones e instrumentos de apoyo, las empresas incorporan mejores tecnologías y la sociedad participa con un consumo informado y responsable.

"De esta forma, la política energética, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, refrenda su reconocimiento de la energía como un elemento fundamental para el desarrollo económico, el bienestar social y la soberanía nacional", añadió la dependencia.

La Secretaría de Energía enfrenta el reto de aumentar la generación de electricidad a partir de fuentes limpias y renovables, aunado a satisfacer la demanda cada vez mayor de los usuarios.