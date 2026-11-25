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Eiza González tuvo una oportunidad única de experimentar la velocidad desde el circuito del Gran Premio de Las Vegas, donde subió a un auto deportivo para dar una vuelta a la pista.

Eiza González y su experiencia en el Gran Premio Las Vegas

La actriz publicó en su cuenta de Instagram un video de la experiencia, que comienza con ella frente a la cámara, tranquila y con una actitud coqueta.

Para la ocasión, eligió un look acorde con el ambiente deportivo: pantalones de cuero negro, botas y una chamarra bomber. "Estoy a punto de conseguir un coche", dice al inicio de la grabación.

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Sin embargo, su actitud cambia cuando llega el momento de acelerar. Ya dentro del vehículo, la actriz mexicana expresa su emoción con gritos y súplicas mientras avanza el automóvil manejado por un piloto profesional.

"Dios mío, Dios mío, por favor, por favor", exclama en inglés.

Reacciones y contexto del evento

González incluso alterna sus reacciones entre el español y el inglés. "No ma..., no ma...", grita con fuerza, mientras el piloto sonríe divertido.

La actriz, quien ha desarrollado su carrera en Hollywood, parece no poder contener la adrenalina e incluso pregunta si todavía falta mucho para que termine el recorrido.

La experiencia la concluye riendo. Al bajar del vehículo, Eiza se lleva una mano al pecho y expresa: "Dios mío, nunca he tenido más miedo en mi vida".

A pesar del susto, la actriz acompañó la publicación con un comentario entusiasta: "Siento que lo hice genial".

La Fórmula 1 se llevó a cabo del 19 al 21 de noviembre y reunió a distintas figuras del espectáculo. Entre los asistentes estuvieron Kim Kardashian, la cantante de K-pop Lisa, Chris Pratt, Keanu Reeves, Anthony Mackie, Adam Sandler y los Backstreet Boys.

La publicación de Eiza llega después de que, a principios de noviembre, compartiera algunos días en México con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov. Durante su estancia, la actriz le mostró lugares típicos del país y lo acercó a sus raíces.