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A 10 años de la muerte de María de Jesús Jaime Zamudio, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, reprochó que una jueza reclasificara el delito de feminicidio a homicidio y sentenciara a 11 años de prisión al responsable, al considerar que el caso evidencia la impunidad que prevalece en las agresiones contra las mujeres.

CNDH reprocha reclasificación y sentencia en caso feminicidio

"Apenas ayer, después de 10 años, nos enteramos de que una jueza sentenció a 11 años al responsable de feminicidio de María de Jesús Jaime Zamudio, que para la jueza no fue feminicidio, sino que lo reclasificó como homicidio", expresó.

Durante la inauguración de los "16 días de activismo, 365 días por una vida libre de violencia de género", la ombudsperson recordó que el caso motivó la emisión de la Recomendación 155/2022, dirigida al Instituto Politécnico Nacional y a la Fiscalía General de la República.

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Acciones y postura de la CNDH frente a la violencia de género

Piedra sostuvo que durante décadas la defensa de los derechos humanos de las mujeres se concibió como un trámite testimonial y reactivo, en el que se esperaba la consumación de una violación para emitir una recomendación que nadie estaba obligado a cumplir.

Aseguró que desde 2019, año en que asumió la presidencia de la CNDH, el organismo privilegia la prevención y la no repetición de estas conductas.

"Queremos que cada vez haya menos quejas, menos víctimas y menos violaciones. No más números ni más expedientes para justificar nuestra existencia", afirmó.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la titular de la Comisión Nacional atribuyó las agresiones a una desigualdad estructural, así como a normas, costumbres y omisiones institucionales que durante años toleraron la discriminación por razones de género, origen étnico, condición económica, edad o discapacidad.

Consideró que para erradicar este problema no basta con castigar a los responsables, sino que es necesario transformar las leyes, las instituciones y la cultura.

Lilia Villafuerte Zavala, directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, reconoció que persisten condiciones de discriminación e injusticia, además de obstáculos para acceder a la justicia.

El coordinador general de Administración y Finanzas del organismo, Juan José Sánchez González, destacó las acciones emprendidas para atender las denuncias y eliminar prácticas que vulneren la dignidad de las trabajadoras.