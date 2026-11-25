Muere Andy Taylor, exguitarrista de Duran Duran, a los 65 años
Su guitarra marcó éxitos como "Rio" y "Hungry Like the Wolf"
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Andy Taylor, guitarrista británico que ayudó a definir el sonido de Duran Duran, murió el lunes 23 de noviembre a los 65 años tras padecer cáncer de próstata. Su familia y sus antiguos compañeros informaron este miércoles que falleció en casa, rodeado de sus seres queridos.
Taylor empezó a tocar la guitarra a los 11 años en el noreste de Inglaterra. En 1980 se mudó a Birmingham y se incorporó a Duran Duran. Grabó los primeros tres discos del grupo, en los que su guitarra combinó la fuerza del rock con el ritmo del funk en canciones como "Girls on Film", "Rio" y "Hungry Like the Wolf".
En 1985, durante una pausa de la banda, formó The Power Station con el bajista John Taylor, el cantante Robert Palmer y el baterista de Chic, Tony Thompson. Después emprendió una carrera como solista. A principios de los años 2000 volvió a reunirse con sus cuatro compañeros de Duran Duran para grabar el álbum Astronaut y salir de gira.
En 2022, cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, su estado de salud le impidió asistir a la ceremonia. Todavía alcanzó a grabar con el grupo para Danse Macabre, disco publicado en 2023.
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Su esposa, Tracey, agradeció el apoyo que los seguidores le brindaron durante la enfermedad y recordó cuánto disfrutaba Taylor de reunir en casa a sus hijos y a su nieto. "Nada lo hacía más feliz que tenernos a todos juntos", expresó.
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