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La elefanta africana "Ely", quien habita en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre San Juan de Aragón, recibe atención médico-veterinaria especializada y permanente debido a padecimientos crónicos y degenerativos que provocan un desplazamiento lento, aunque se encuentra alerta y responde a estímulos externos, dio a conocer la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

Plan integral para el cuidado de la elefanta Ely

Mediante una tarjeta informativa, la dependencia capitalina explicó que, tras permanecer más de 25 años en un circo, el ejemplar ingresó al recinto con afecciones derivadas de su historia previa y su avanzada edad, las cuales son atendidas mediante tratamientos específicos para controlar el dolor, favorecer su movilidad y preservar su calidad de vida.

Para garantizar su cuidado, "Ely" cuenta con un Plan de Acción Integral que incluye seguimiento médico-veterinario, alimentación especializada, evaluaciones conductuales, actividades de enriquecimiento ambiental y la participación de especialistas externos.

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Inspección y seguimiento por Profepa

La Sedema detalló que el pasado 23 de noviembre, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección en la que observó que la elefanta estaba alerta, respondía a estímulos y no presentaba lesiones externas ni afectaciones en su comportamiento, además de verificar el manejo de los ejemplares y la limpieza de las instalaciones.

Durante esa revisión, las autoridades capitalinas entregaron a la Profepa el historial clínico de Ely, estudios radiográficos, análisis de laboratorio, registros de tratamientos, evaluaciones conductuales y bitácoras de medicina preventiva.

Asimismo, la dependencia recordó que el pasado 3 de agosto de 2026 el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dio por cumplida la ejecutoria del juicio de amparo 1056/2021 -iniciado en 2021 y que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, al determinar que se cumplieron todas las medidas ordenadas para el bienestar de "Ely".

Destacó que un equipo multidisciplinario continuará brindando atención especializada los 365 días del año tanto a "Ely" como a las elefantas "Gipsy" y "Annie" que también viven en este recinto.