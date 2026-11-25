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La Secretaría de Salud descartó influenza aviar A(H5N1) en personas que estuvieron en contacto con aves y mamíferos que murieron por esa enfermedad en el Zoológico de León, Guanajuato.

Resultados negativos en personas expuestas

A través de un comunicado, la secretaría informó que de las 26 muestras de personas expuestas a animales con influenza A(H5N1), todos los casos resultaron negativos.

Coordinación y vigilancia epidemiológica

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Mencionó que los resultados fueron entregados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Además, mencionó que se mantendrá la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención y control sanitario, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), bajo el enfoque de Una Salud.

Para finalizar, la secretaría mencionó que hasta el momento, no existe evidencia de transmisión del virus entre personas ni ningún caso de influenza aviar en humanos derivado del brote en animales.