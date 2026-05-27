Activan medidas de vigilancia por riesgo de ébola

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CIUDAD DE MÉXICO.- México anunció el martes que impondrá junto con Estados Unidos y Canadá medidas de vigilancia epidemiológica por el ébola durante el Mundial de Fútbol e instó a los turistas que han estado en contacto con personas contagiadas a mantener un aislamiento previo de 21 días si tienen previsto viajar al país latinoamericano.

El secretario mexicano de Salud, David Kershenobich, dijo en la conferencia presidencial matutina que los tres países anfitriones de la justa mundialista acordaron implementar de manera coordinada protocolos de vigilancia para garantizar la seguridad tanto de sus habitantes como de los millones de turistas que los visitarán.

Kershenobich indicó que en el caso de México los protocolos incluirán filtros sanitarios en los aeropuertos internacionales, el fortalecimiento de los procesos de revisión de los itinerarios de vuelo de los visitantes, la verificación de factores de exposición al ébola antes del abordaje a los aviones y una vigilancia permanente de los casos sospechosos.

"México como país anfitrión de la Copa del Mundo en 2026 está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible", sostuvo el secretario al asegurar que en el país "estamos llevando a cabo todas las medidas de aislamiento necesarias para cualquier eventualidad que pueda ocurrir".

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Hasta ahora los contagios de ébola se han presentado en la República Democrática del Congo, donde hay más de 900 casos sospechosos y más de 220 muertes sospechosas, y en Uganda, donde hay seis casos y un fallecido. Según la agencia sanitaria de la Unión Africana hay 10 países africanos en riesgo.

Como parte de los controles las autoridades mexicanas exigirán a las personas que estén en situación de contacto con la enfermedad 21 días de estancia de aislamiento previo a su viaje, explicó el secretario de Salud, pero empresarial que esa medida se vaya a aplicar al equipo de República Democrática del Congo debido a que ya se encuentra en aislamiento en Bélgica.

La selección africana tendrá su campamento base en Houston durante el Mundial y disputará su primer juego del Grupo K contra Portugal el 17 de junio en esa ciudad, seguido de los partidos ante Colombia el 23 de junio en Guadalajara y el 27 de junio en Atlanta.