Accidentes en refinerías Pemex dejan 267 lesionados en 10 años

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- En los últimos 10 años, 267 personas han padecido lesiones incapacitantes debido a accidentes laborales en las instalaciones de las refinerías operadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) en el país. Durante el mismo periodo, 27 personas fallecieron por la misma causa.

En respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, la petrolera informó que, entre 2015 y marzo de 2026, se tiene registro de 267 personas que padecieron lesiones incapacitantes en las refinerías de Cadereyta, Minatitlán, Salina Cruz, Madero, Tula, Salamanca y la refinería Olmeca. 259 de estos casos corresponden a personal de Pemex y ocho a personas de compañías contratistas.

El año en el que se registró un mayor número de lesiones incapacitantes para el personal de Pemex fue 2022, con 43 lesiones reportadas, 15 de ellas en la refinería ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En lo que respecta a fatalidades reportadas (fallecimientos), los años con mayor incidencia fueron 2023 y 2024, cuando se reportaron seis fallecimientos por año, tres de ellos en la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco y que recién había comenzado sus operaciones. Otros tres casos se registraron en la refinería General Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en Minatitlán, Veracruz.

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Refinería Francisco I. Madero acumula más lesionados

De acuerdo con la información proporcionada, la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas, es la que acumula más casos de personas con lesiones incapacitantes entre 2015 y 2026, con 49 registros y 6 personas fallecidas en el periodo.

El segundo lugar lo ocupa la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca, Guanajuato, con 46 reportes de lesiones incapacitantes. Le sigue la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de Tula, con 45 reportes.

La refinería de Minatitlán es la segunda con el mayor número de reportes de fallecimientos, con un acumulado de 5 reportes. Le siguen las refinerías Tula y Olmeca, con cuatro cada una durante el periodo.

El número de personas con lesiones incapacitantes ha variado a lo largo del tiempo. Mientras que en 2015 se registraron 21 casos, los incidentes se dispararon en 2022 con 45 reportes, pero disminuyeron a 39 en 2023 y en 2025 el acumulado alcanzó 18 registros. Un patrón similar se repite con los fallecimientos, pues se reportaron seis casos en 2023, pero sólo dos en 2025.

De acuerdo con Pemex, los datos proporcionados están basados en los informes diarios del Centro de Control y Atención a Emergencias (CCAE), a los cuales tienen acceso las Subdirecciones Operativas y los Centros de Trabajo de Procesos Industriales.

Los eventos que se reportan, explicó la petrolera, son informados directamente por los Centros de Trabajo de Procesos Industriales al Centro de Control y Atención a Emergencias y a las guardias de reportes diarios por las Gerencias de Seguridad de los Procesos de Petrolíferos y Petroquímicos. Para el año 2015, la información fue proporcionada por personal de la Subdirección de Producción de Petrolíferos de PEMEX.

Inicia Pemex 2026 con más accidentes y lesionados

Durante abril y marzo de este año se registraron al menos dos incidentes en la refinería Olmeca, de Dos Bocas, Tabasco. El 17 de marzo tuvo lugar un incendio en el límite de la refinería, debido al desborde y acumulación de líquido aceitoso, lo que dejó cinco trabajadores fallecidos.

Casi un mes después, el 9 de abril, se incendió un almacén de la misma refinería, en el que no hubo lesionados y de acuerdo con las autoridades, no había riesgo para la comunidad, por lo que los trabajos no se detuvieron.

Unos días después, el 16 de abril, se registró un estruendo y una columna de humo en la refinería de Tula, las autoridades de Protección Civil y Gestión de Riesgos reportaron que se atendió de inmediato y no existía riesgo para la población.

El lunes 11 de mayo tuvo lugar una explosión e incendio en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, el cual fue controlado sin dejar daños materiales fuera de las inmediaciones de Pemex, sin embargo, dejó seis heridos, tres trabajadores de Pemex y tres empleados de compañías externas.

Pese a que los hechos del 17 de marzo en la refinería Olmeca sucedieron dentro del plazo del que se pidió información a la unidad de transparencia de Pemex, los cinco decesos no fueron contemplados en la respuesta proporcionada.