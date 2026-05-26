Maru Campos recibe citatorio por secuestro en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ahora, acusada del delito de secuestro denunciado por Javier Corral.

La mandataria estatal lamentó que se le acuse de delitos "sin una sola prueba" por haber desmantelado un narcolaboratorio, hecho en el que se denunció la presencia de agentes de la CIA.

Lamentó que se haya formalizado la petición para un juicio político para destituirla y acusó que fue citada inconstitucionalmente a comparecer en el Ministerio Público Federal y ahora se intenta abrir un caso que ya estaba cerrado.

A través de un video, Maru Campos explicó que el nuevo citatorio es por una denuncia del exgobernador Javier Corral por presunto secuestro.

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Rescatan a Javier Corral en el bar Gin Gin

La gobernadora afirmó que esta acusación se dio luego que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó arrestar al, ahora, senador Javier Corral en el bar "Gin Gin", por los presuntos delitos de peculado y desvío de recursos.

"Fue cuando intervinieron altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo, lo recuerdan, el muy vergonzoso caso del bar Gin Gin", dijo.

La panista recordó que Corral recientemente "presumió" una foto con Enrique Inzunza, acusado de nexos con el narcotráfico por Estados Unidos. "¡Qué descaro!".

Acusaciones y respuesta de Maru Campos

Ante esto, acusó que se ha iniciado una "persecución política pura y dura" en su contra.

"A mí se me persigue por todo y por nada. A otros que enfrentan señalamientos graves y documentados, se les protege, se les libera, se les encubre y se les deja en paz.

"Al opositor se le persigue, al compañero se le protege. Ese es el doble rasero de Morena y de la 4T", aseveró.

Maru Campos declaró que acudirá a los citatorios que le han hechos las autoridades, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) y la FGJ CDMX. "Voy a dar la cara, yo no me escondo ni me esconderé".

"No puedo ni debo callarme, tengo el derecho y el deber de decir lo que veo. Un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a quien piensa distinto. No le tengo miedo a la verdad, le tengo respeto a la ley. Voy a usar toda la ley para defender a Chihuahua y defenderme a mí", enfatizó.