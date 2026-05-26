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Cofepris emite alerta por falsificación de Ozempic en México

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios identificó un lote falsificado de Ozempic que pone en riesgo la salud pública.

Por El Universal

Mayo 26, 2026 08:03 p.m.
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Cofepris emite alerta por falsificación de Ozempic en México
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria sobre la falsificación del producto Ozempic 0.25 mg-0.5 mg/dosis, fármaco inyectable para tratar la diabetes tipo 2 y para el manejo de la pérdida de peso en casos de sobrepeso y obesidad.

      Cofepris alerta falsificación Ozempic México

      A través de un comunicado, la Cofepris indicó que dicha advertencia derivó del análisis clínico-documental presentado por la empresa Novo Nordisk México, quien identificó la falsificación con el número de lote PP5617, con fecha de caducidad 08/2026.

      La anomalía que detectó en que la pluma precargada difiere de la pluma Flextouch de Novo Nordisk México, S.A. de C.V., por lo que representa un riesgo a la salud de la población, al desconocer su procedencia, las condiciones de su fabricación, almacenamiento, distribución y transporte.

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      Recomendaciones y acciones de Cofepris

      La autoridad encargada de prevenir riesgos sanitarios destacó que el fármaco Ozempic 0.25 mg-0.5 mg/dosis (semiglutida) requiere de receta médica para su adquisición, por lo que su uso sin supervisión médica puede representar un riesgo para la salud de los consumidores.

      ¿Qué hacer en caso de comprar un producto de Ozempic falsificado?

      Ante este hecho, la Cofepris realizó una serie de recomendaciones para la población general y los profesionales de la salud:

      · Inspeccionar el empaque secundario y primario de cualquier medicamento antes de utilizarlo y verificar que los números de lote y fechas de caducidad coincidan y, en este caso, que la pluma precargada no presente signos de manipulación o alteración.

      · En caso de identificar el producto de Ozempic con el número de lote PP5617, fecha de caducidad 08/2026 y cuya pluma precargada difiera de la pluma Flextouch, no adquirirla o usarla. Si se cuenta con información sobre su comercialización, realizar la denuncia.

      · Si se administró el producto Ozempic, con las alteraciones ya mencionadas, suspender su uso y consultar un profesional de la salud para una valoración médica.

      A los distribuidores y farmacias, la Cofepris advirtió que en caso de identificar el producto, proceder a su inmovilización y realizar la denuncia sanitaria correspondiente. Además, de adquirir productos únicamente en establecimientos que cuenten con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria, que cuenten con la documentación de la legal adquisición del producto.

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