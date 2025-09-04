Acuerdan grupo de alto nivel contra crimen y huachicol

Ciudad de México.- En el contexto de la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ambos países acordaron respetar el territorio en la lucha contra el narcotráfico y reafirmaron la cooperación en materia de seguridad.

Como parte de los trabajos en seguridad, México y Estados Unidos establecieron un grupo de alto nivel para contrarrestar a los cárteles de la droga, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible e incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.

Este grupo, señalaron ambos países conjuntamente, se reunirá permanentemente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países.

En conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), junto al canciller Juan Ramón de la Fuente, Marco Rubio reconoció el trabajo del gobierno de la presidenta Sheinbaum para enfrentar a los grupos narcoterroristas designados por el mandatario Donald Trump.

“Queda mucho por hacer. Los cárteles son una amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica y México, y por eso tiene lógica trabajar en conjunto”, dijo Rubio al calificar su primera visita oficial a territorio mexicano como “sumamente productiva”.

Ambos países apuntaron que el objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional “mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales.

“Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera. Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas”, destacaron.