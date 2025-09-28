Multan a municipios por irregularidades en rellenos sanitarios

En lo que va del 2025, se han aplicado cerca de 10 multas a municipios por el inadecuado manejo de los rellenos sanitarios, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Indicó que estas corresponden a municipalidades de las cuatro regiones geográficas de la entidad potosina, por ejemplo, una de ellas impuesta al ayuntamiento de Villa de Reyes.

Describió que, si bien la institución de regulación ecológica impone el procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado se encarga del cobro y la recaudación.

Explicó que los ayuntamientos deben presentar un proyecto de remediación, cuyo esquema tiene que incluir una calendarización pormenorizada de los procesos que se aplicarán en el lugar observado.

