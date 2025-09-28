SCT busca regular y reforzar seguridad en transporte de SLP

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí trabaja en un proyecto integral para garantizar que todos los servicios de transporte público y privado operen bajo registros oficiales y cumplan con los estándares de seguridad. Así lo informó la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, quien destacó la necesidad de colaboración entre autoridades, empresas y ciudadanía para atender la creciente demanda de movilidad en la entidad.

"Tenemos que trabajar con los congresos estatal y federal para hacer las modificaciones necesarias y asegurar que todas las personas que prestan el servicio de transporte estén debidamente registradas. Es fundamental conocer quiénes brindan este servicio y bajo qué condiciones", señaló la funcionaria.

Martínez Acosta indicó que se encuentran en proyecto convenios de colaboración con distintos sectores, incluyendo la Unión de Usuarios de la Zona Industrial y los hoteleros, para garantizar que todas las modalidades de transporte, desde el traslado de trabajadores hasta los servicios de plataformas, cuenten con autorización y operen de manera segura.

La funcionaria reconoció que en algunos casos las empresas optan por contratar servicios más económicos sin autorización, lo que representa un riesgo para los usuarios. Por ello, anunció que se buscará establecer tarifas reguladas y mecanismos de supervisión más estrictos.

"Los trabajadores merecen ser transportados de manera digna y segura. Tenemos mucho trabajo por delante, y estamos haciendo equipo con la ciudadanía, industriales, empresarios y transportistas para sacar adelante este proyecto en todos los rincones de San Luis Potosí", destacó.

Martínez Acosta calificó como "herencia maldita" la falta de acciones durante décadas en materia de transporte, pero enfatizó que la actual administración está comprometida con revertir esta situación y establecer un sistema de movilidad más seguro, ordenado y transparente.

