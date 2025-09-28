logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Analizan empresa en la Huasteca para retener mano de obra

La instalación de una empresa en la Huasteca podría ser la solución para retener a los trabajadores en la región.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 28, 2025 01:59 p.m.
A
Analizan empresa en la Huasteca para retener mano de obra

Se trabaja en la instalación de una empresa en la región huasteca, a fin de evitar la migración de habitantes huastecos a Monterrey, Nuevo León, informó Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.

Precisó que la llegada de la compañía todavía se encuentra en estudio, sin embargo, en caso de concretarse la inversión significaría una cobertura de empleabilidad inicial para más de 5 mil trabajadores.

"Para evitar que ya nuestros trabajadores migren a la ciudad de Monterrey y tengan acá en la huasteca, en su propia casa, las posibilidades de hacerse de la economía necesaria para el sustento familiar", añadió.

En entrevista, el funcionario estatal reconoció que aún se desconoce cuándo podría oficializarse, dado que se llevan a cabo los estudios de factibilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Analizan empresa en la Huasteca para retener mano de obra
Analizan empresa en la Huasteca para retener mano de obra

Analizan empresa en la Huasteca para retener mano de obra

SLP

Rubén Pacheco

La instalación de una empresa en la Huasteca podría ser la solución para retener a los trabajadores en la región.

SCT busca regular y reforzar seguridad en transporte de SLP
SCT busca regular y reforzar seguridad en transporte de SLP

SCT busca regular y reforzar seguridad en transporte de SLP

SLP

Samuel Moreno

Autoridades, empresas y ciudadanía unen esfuerzos para mejorar la seguridad en el transporte público de San Luis Potosí.

Construcción en SLP, en picada desde hace 18 meses
Construcción en SLP, en picada desde hace 18 meses

Construcción en SLP, en picada desde hace 18 meses

SLP

Samuel Moreno

Perspectivas positivas para la construcción en 2026 según Leopoldo Stevens Pérez

Multan a municipios por irregularidades en rellenos sanitarios
Multan a municipios por irregularidades en rellenos sanitarios

Multan a municipios por irregularidades en rellenos sanitarios

SLP

El Universal

Ayuntamientos deben presentar proyectos de remediación tras multas por rellenos sanitarios