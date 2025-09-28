Analizan empresa en la Huasteca para retener mano de obra

Se trabaja en la instalación de una empresa en la región huasteca, a fin de evitar la migración de habitantes huastecos a Monterrey, Nuevo León, informó Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.

Precisó que la llegada de la compañía todavía se encuentra en estudio, sin embargo, en caso de concretarse la inversión significaría una cobertura de empleabilidad inicial para más de 5 mil trabajadores.

"Para evitar que ya nuestros trabajadores migren a la ciudad de Monterrey y tengan acá en la huasteca, en su propia casa, las posibilidades de hacerse de la economía necesaria para el sustento familiar", añadió.

En entrevista, el funcionario estatal reconoció que aún se desconoce cuándo podría oficializarse, dado que se llevan a cabo los estudios de factibilidad.

